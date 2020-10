Oculus : si vous supprimez votre compte Facebook, vous perdez aussi vos achats

En effet, si celles et ceux qui ont synchronisé leur compte Oculus à un compte Facebook souhaitent un jour supprimer ce dernier, un message d'avertissement leur sera envoyé : « La suppression de votre compte Facebook supprime également vos informations Oculus.

Cela inclut les achats et les progressions de votre application. Vous ne pourrez plus retourner aucune application et vous perdrez tous les crédits de magasin existants ».

Kotaku s'interroge, à juste titre (et en ayant tout à fait conscience de la réponse), quant au « putain de rapport », entre le statut d'un compte Facebook et l'utilisation d'un casque de réalité virtuelle dédié aux jeux vidéo. À noter que le récent Oculus Quest 2 présente déjà quelques soucis liés à cette synchronisation désormais impérative entre Oculus et Facebook.

Rappelons en outre que celles ceux qui utilisent un dispositif Oculus via un compte Oculus ont jusqu'à 2023 pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles d'utilisation, qui leur imposeront à leur tour d'utiliser un compte Facebook pour continuer à profiter des joies de la VR.