Une plainte a été déposée contre l’IAB Tech Lab et l’accuse de "la plus grande fuite de données au monde"

Ensuite, dans le cadre du RTB, toutes ces données doivent être envoyées très fréquemment à des milliers d'entreprises et organisations afin de pouvoir choisir automatiquement et rapidement quelle publicité ciblée afficher aux internautes sur un site. Si quelques règles ont été mises en place afin de contrôler ce qui peut être utilisé et de quelle façon, pour Johnny Ryan, elles sont trop vagues et impossibles à faire respecter, d'autant plus pour l'individu qui perd tout contrôle sur ses informations personnelles. De plus, ces données peuvent être accompagnées d'un identifiant, permettant de les recouper avec des informations reçues auparavant à propos d'une personne et de créer un profil individuel.