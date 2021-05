Google est accusé d'avoir revendu des données personnelles sans l'avoir signalé

Dans deux lettres, envoyées à Sundar Pichai, le P.-D.G. de Google, et à la Federal Trade Commission, les plaignants assurent que leurs données auraient été détournées et stockées par des entreprises tierces. Les informations concernées incluraient notamment des historiques de navigation et des informations sur l’emplacement et les déplacements des utilisateurs, leurs intérêts ou leurs ethnies. Des données recueillies dans la grande majorité via des services tels que Gmail, YouTube ou Google Chrome . Les entreprises tierces, des courtiers bien souvent, revendraient ensuite ces informations à des fins spéculatives ou politiques.