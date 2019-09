Google transmettrait les données personnelles des utilisateurs aux annonceurs, sans leur accord

La marketplace d'enchères publicitaires de Google dans le viseur

Des données récoltées et échangées sans mettre au courant les utilisateurs

Source : Brave

vit une nouvelle fois une rentrée compliquée. Le géant américain, sur le point de devoir affronter de nouvelles enquêtes XXL, l'une de la Commission européenne et l'autre aux États-Unis , reste ciblé par une enquête de la Data Protection Commission (DPC), la Cnil irlandaise. Et celle-ci vient de recevoir de nouvelles informations sulfureuses concernant la firme de Moutain View, qui se livrerait à une sérieuse violation duLe navigateur open source, qui a notamment poussé pour que cette enquête de la DPC puisse être lancée, a fait grossir le dossier Google en fournissant des preuves qui attestent que la société américaine a bien contourné les dispositions du RGPD. Johnny Ryan, membre de Brave, accuse -preuves à l'appui- Google d'avoir divulgué ses données personnelles protégées à un certain nombre de sociétés., peste-t-il.Les preuves rapportées par le navigateur ciblent(anciennement DoubleClick Ad Exchange), active sur 8,4 millions de site Web.Si Google indique empêcher les entreprises qui utilisent le système d'enchères en temps réel d'Anthorized Buyers de se livrer à des pratiques illicites avec les données personnelles des utilisateurs collectées (données parfois sensibles), Brave indique que, via lesquelles Google peut partager les identifiants de profil d'une personne, lors du chargement d'une page Web.Brave a d'ailleurs mis en ligne un exemple de Push Page . Ces pageset, donc, sans avoir obtenu son consentement, ce qui est contraire au RPGD. Ce que Google réfute., indique un porte-parole.Google pourrait ne pas être la seule société à utiliser le mécanisme Push Page. D'autres ont peut-être créé leurs propres pages cachées et travaillent avec leurs propres annonceurs. Quoi qu'il en soit, les règles de Google et le système d'enchères proposé ne peuvent plus, en l'état, garantir la sécurité des données personnelles des utilisateurs.