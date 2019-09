25 procureurs généraux américains vont annoncer une enquête antitrust sur Google

Une vague de procureurs généraux fonce sur Google

Plusieurs États fédérés américains ont déjà fait part de leurs inquiétudes

Source : The Washington Post

Par sa puissance et ses parts de marché stratosphérique,ne semble pas vraiment souffrir de la concurrence, et ce dans bien des domaines. L'été est en tout cas loin d'être de tout repos pour la firme de Moutain View. L'Union européenne a une nouvelle fois placé dans son viseur la firme de Moutain View en ouvrant une enquête à son encontre au sujet de son agrégateur d'offres d'emploi,. Il y a quelques semaines, la justice américaine annonçait avoir ouvert une enquête sur les pratiques supposées anticoncurrentielles des Gafa . Désormais, ce sont les États fédérés américains qui visent Google.Le géant américain pourrait très prochainement être la cible d'une enquête XXL sur le sol américain. Leannonce quesur Google, qu'ils soupçonnent d'abus de position dominante.Une déclaration officielle pourrait être faite dès la semaine prochaine pour officialiser la procédure, lundi à Washington. Une trentaine de procureurs généraux, démocrates et républicains, pourraient être des acteurs de cette enquête. Chacun d'entre eux est à la tête du département d'État à la justice de son territoire, et dispose de responsabilités équivalentes à celles du département de la Justice du pays.Plusieurs États américains, comme la Louisiane et le Mississippi, ont déjà commencé à critiquer Google s'agissant du traitement des données personnelles des utilisateurs et des algorithmes utilisés pour l'affichage des résultats sur son moteur de recherche. Même chose pour le Texas, État républicain historique, qui soupçonne Google d'enfreindre les lois nationales sur la protection des consommateurs.aux États-Unis. Dans les années 90, les États fédérés avaient déjà contribué à renforcer l'action fédérale pour établir un litige plus important contre. Les rivaux de la firme à la fenêtre l'accusaient d'avoir mis à profit le monopole de son OS Windows pour entrer sur de nouveaux marchés en établissant des barrières à l'entrée.Pour l'instant, on ignore sur les États fédérés vont également cibler les autres géants du numérique, en plus de Google.