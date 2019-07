Antitrust : la justice américaine ouvre officiellement une enquête à l'encontre des géants du numérique

L'enquête va déterminer les conséquences des pratiques des géants du numérique sur l'innovation, la concurrence et les consommateurs

L'aboutissement de la collaboration entre élus et régulateurs

Source : The United States Department of Justice

L'étau semble s'être plus que jamais resserré autour des Gafam et des autres géants du numérique. Mardi 23 juillet, lea annoncé, dans un communiqué officiel, avoir démarrédes plateformes en ligne, des réseaux sociaux, des moteurs de recherche et des grands sites de e-commerce. L'examen fait office d'enquête généralisée qui pourrait, à terme, coûter très cher aux grands noms du secteur.Le ministère de la Justice américain a confié l'enquête à sa. Celle-ci va devoiroccupant une position de leader du marché,et. L'institution n'a pas l'intention d'être clémente et le sera encore moins si elle tend à prouver que les pratiques antitrust des géants du numérique ralentissent l'innovation et/ou portent préjudice aux utilisateurs-consommateurs., redoute le procureur général adjoint de la division antitrust, Makan Delrahim. Fort logiquement, le département de la Justice ne nomme aucune entreprise en particulier dans son communiqué. Mais on se doute queLe ministère de la justice a clairement indiqué son objectif :Aux USA, les élus et régulateurs ont déjà posé les bases de cette enquête désormais officielle. Au début du mois de juin, nous vous informions que la Commission fédéral du commerce (FTC) américaine s'était déclarée compétente pour enquêter sur les pratiques de Facebook et Amazon , laissant Apple et Google aux mains du ministère de la Justice.