Antitrust : la FTC fait aussi peser la menace d'une enquête sur Facebook

Les potentielles enquêtes affolent les investisseurs

Les autorités veulent prendre les choses en main

Source : The Wall Street Journal

Les autorités de l'oncle Sam ont réussi le quatre à la suite. Quatre des plus grandes entreprises mondiales du secteur du numérique,et, sont désormais officiellement des cibles, qui se préparent peut-être à lancer de vastes enquêtes antitrust.La perspective d'une enquête sur d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles a en tout cas provoqué la panique chez les investisseurs. Lundi 3 juin, le cours de l'action Facebooken clôture, à 164 dollars, l'un de ses plus bas niveaux depuis le début de l'année. En une journée, la société de Mark Zuckerberg a perduDans les faits, la(Federal Trade Commission ou FTC) a désormais le pouvoir et l'autorité pour enquêter sur Facebook et Amazon, alors que Google et Apple tombent sous l'autorité du. Des tâches bien réparties qui soulèvent une question : pourquoi ne pas avoir agi plus tôt ?Car le comportement des autorités envers les géants du numérique est en train de. Alors que l'Europe s'active depuis plusieurs années, Google peut en témoigner , les États-Unis ont été relativement discrets et peu inoffensifs envers leurs sociétés, le patriotisme américain n'étant sans doute pas étranger à cela.», évoque un porte-parole de l'élu démocrate Jerrold Nadler, Président du Comité judiciaire. «». Ce à quoi les autorités sont déterminées à mettre fin. Si elles parviennent à résister à la force du lobbying...