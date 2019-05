Après l'Europe, c'est au tour de l'Inde de soupçonner Google d'abus de position dominante

95% des mobiles indiens tournent sous Android

Google risque une amende de plusieurs centaines de millions

La, équivalent indien de l'Autorité de la concurrence française, a annoncé avoir ouvert , l'année dernière, une enquête antitrust à l'encontre de Google, semblable à celle infligée par l'Union européenne au géant américain . En juillet 2018, la firme de Moutain View a écopé d'une amende de 4,34 milliards d'euros pour abus de position dominante de son système d'exploitation pour smartphones,Si elle ne délivre pas de détails profonds des faits reprochés, la CCI a fait savoir, au terme de son enquête préliminaire, qu'elle soutient que Google abuse de la position dominante de son OS Android, qui, et se sert de cette position monopolistique pour nuire à ses rivaux. C'est dans le courant du mois d'avril que l'autorité a décidé que les accusations contenues dans la plainte étaient fondées, et qu'il y avait matière à enquêter.L'investigation, elle, devrait prendre fin d'ici l'année prochaine. Avant cela, les dirigeants de Google devraient être convoqués par les membres de l'autorité indienne, pour entendre leur argumentation et juger des efforts entrepris. Efforts auxquels la société américaine consent, comme l'indique un porte-parole de la société : «».En Europe, l'enquête de l'UE avait abouti au fait que Google forçait les fabricants à installer la boutique Google Play, Google Search et le navigateur web Chrome sur leurs appareils, bénéficiant ainsi d'un avantage de poids (et déterminant) à la commercialisation.L'autorité indienne pourrait, selon la tournure de l'enquête et le retour opéré par Google sur la question, infliger une amende colossale pouvant atteindre 10% du chiffre d'affaires local, ou 300% de ses bénéfices nets. Sur les 100 milliards de dollars générés par Google en 2018, 1,4 milliard est issu du Sous-Continent.