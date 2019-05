Android Q : on fait le point sur les nouveautés annoncées au Google I/O 2019

Crédits : Google

Le mode sombre : la partie émergée de l'iceberg

Android Q apporte un mode sombre intégral à l'interface de l'OS. Crédits : Google

Lire aussi :

Les Google Pixel 3a et Pixel 3a XL sont disponibles dès maintenant à partir de 399€



Avec Android Q, Google mise à fond sur les smartphones pliables. Crédits : Google

Android Q sera plus sécurisé que jamais

Le digital well-being au coeur de toutes les préoccupations

Le Focus Mode vous permet de vous concentrer sur vos tâches en cours en bloquant l'accès à certaines applications. Crédits : Google

Android Q inaugure un tout nouveau contrôle parental, très complet. Crédits : Google

Google met le paquet sur l'accessibilité

Avec Live Relay, Google permet aux personnes sourdes et malentendantes de passer des appels téléphoniques. Crédits : Google

La bêta 3 d'Android Q est disponible sur 21 smartphones des marques présentes sur cette image. Crédits : Google

Source : Google

Plus de. Un chiffre hallucinant, qui dit beaucoup des attentes qui pèsent sur les épaules du futur Android Q / 10.Une nouvelle version à paraître dès la fin de l'été, qui porte en elle plusieurs axes d'amélioration concrets :Si la disponibilité d'un véritable mode sombre dans Android figure évidemment parmi les plus grosses attentes pour Android Q, ce n'est finalement qu'une amélioration de confort dans un OS qui a beaucoup a prouver sur d'autres aspects.En effet lors de l'inauguration duce soir, la firme a mis le paquet pour rassurer ses utilisateurs concernant la confidentialité de son système d'exploitation. Par conséquent,. Depuis ce nouveau volet des réglages, il sera notamment possible de faire en sorte qu'une application ne nousque lorsqu'elle est ouverte, et non plus en permanence.L'occasion était toute trouvée pour Google d'annoncer quecalqué sur le principe de celui présent sur Google Chrome. En d'autres termes : aucune recherche effectuée sur Maps avec ce mode ne sera liée à votre compte Google. La firme, en revanche, continue bien entendu de recevoir vos données.Enfin on s'en doutait :. La firme semble déterminée à accompagner au mieux les smartphones du futur en développant un OS favorisant le passage sans friction entre un mode smartphone et un mode tablette - unedite de "continuité".Le déploiement des mises à jour de sécurité traine parfois en longueur. Ce ne sera bientôt plus le cas, grâce à une nouvelle méthode inaugurée chez Google, et qui consiste à catégoriser trois types d', ciblant chacune un point particulier de l'OS :Avec Android Q, dès qu'un correctif visant l'un de ces trois points est prêt, il sera déployé globalement, sans attendre que d'autres failles ciblant d'autres fonctionnalités du système soient colmatées.Nous passons de plus en plus de temps sur nos smartphones, et les constructeurs se sentent investis de la mission de nous en détacher (parfois) un peu. L'an dernier a vu la floraison d'un certain nombre d'outils de bien-être digital, permettant de quantifier et de limiter son usage du smartphone. Android Q poursuit les efforts de Google en la matière, et inaugure même une nouvelle fonctionnalité inédite appeléeGrâce à ce mode, il sera possible deque l'utilisateur jugera trop distrayantes (réseaux sociaux, jeux vidéo, etc.) afin de mener à bien une tâche en restant concentrer. Un ajout bienvenu, qui n'est pas sans rappeler certaines extensions de navigateur Internet nous interdisant l'accès aux réseaux sociaux pendant les heures où nous sommes censés être productifs.Enfin, Android Q apportera avec lui un. Partant du constat qu'aux États-Unis, l'âge moyen d'obtention d'un smartphone est de 8 ans, il y a beaucoup à faire pour s'assurer que nos têtes blondes conservent un rapport équilibré avec cet outil. Grâce au contrôle parental, il devient possible de mettre en place toute une série de verrous allant de l'autorisation systématique pour installer une application à la fixation d'un temps d'usage limité.Mais Google a pensé à tout, et permet aux parents d'accorder du "temps bonus" à leurs enfants sur certaines applications. Pratique, pour récompenser un enfant sage, ou pour avoir un peu plus de temps à soi.Plus inclusif que jamais, Google a annoncé aujourd'hui une longue série de fonctionnalités visant à rendre l'usage d'un smartphone plus facile pour les personnes souffrant d'un handicap. On retient notamment, directement depuis l'appareil Android où elle est lue. Particulièrement destinée aux personnes sourdes et malentendantes, elle permettra également à celles et ceux qui préfèrent regarder des vidéos sans le son de pouvoir comprendre ce qu'il s'y dit.Dans le même ordre d'idée,. On explique : sur scène, Sundar Pichai (CEO de Google) prenait acte que certaines personnes en situation de handicap ne préféraient pas parler de vive voix, et avaient ainsi toutes les peines du monde à entretenir une conversation téléphonique. Grâce à Live Relay, l'Assistant Google joue les intermédiaires, et retranscrit les dires de votre interlocuteur et vous propose des réponses rapides adaptées, ou l'opportunité de saisir du texte qu'il lira à la personne au bout du fil.Google a aussi annoncé via sontravailler avec des personnes ayant des problèmes de prononciation pour rendre Google Assistant plus compréhensif à leur égard.. Sur scène, la firme annonce que