Déployée en priorité sur les smartphones Pixel, la mise à jour Android 16 introduit plusieurs nouveautés majeures, notamment un mode de protection avancée, des outils anti-arnaques pendant les appels et diverses optimisations système. Mais la peinture de cette version, lancée au début de l'été et plus rapidement que par le passé, semble encore fraiche. Des utilisateurs rapportent des bugs assez ennuyeux lors du déverrouillage de leur appareil. Ces problèmes touchent plusieurs modèles Pixel, et les retours d’expérience se multiplient depuis plusieurs semaines sur Reddit et les forums d’aide de Google.