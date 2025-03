Une fois toutes ces opérations réalisées, plus besoin d'activer l'écran et sortir le smartphone de veille pour accéder à son contenu. Il suffit de placer le doigt sur la zone de la dalle tactile où est situé le capteur d'empreintes digitales et la reconnaissance s'effectue immédiatement.

Bien évidemment, ce nouveau réglage ne fait gagner qu'une à deux secondes par déverrouillage, ce qui peut paraitre anecdotique. Ça l'est moins quand on sait qu'un utilisateur peut activer son smartphone entre 100 et 150 fois par jour. De plus, l'option permet de supprimer quelques manipulations qui rendent l'utilisation d'un smartphone plus simple et intuitive pour le grand public, et chaque pas vers l'accessibilité va dans le bon sens.

Cette fonctionnalité était initialement limitée à la série Pixel 9 lors de la sortie de la Developer Preview 2 d'Android 16. Cependant, avec la Beta 3, Google a étendu cette fonctionnalité à tous les modèles Pixel compatibles avec Android 16. Les utilisateurs qui ne souhaitent pas installer la version bêta devront attendre la sortie officielle de cette mise à jour majeure pour bénéficier de cette amélioration, qui devrait intervenir à la rentrée 2025.