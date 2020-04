Pixel 4 : la mise à jour d’avril apporte enfin le déverrouillage facial basé sur l’attention

Un impair qui n’a pas manqué de susciter de vives réactions à la sortie du smartphone, et qui se voit donc comblé une bonne fois pour toutes avec la mise à jour d’avril. Six mois, tout de même.

La fonctionnalité était attendue depuis octobre, et pour cause : le déverrouillage facial du Pixel 4 ne nécessitait pas que l’utilisateur regarde le smartphone .

Une fonctionnalité activée par défaut

Comme le rapporte Droid Life, Google ne s’est pas contenté d’introduire la fonctionnalité demandant à l’utilisateur d’ouvrir les yeux pour déverrouiller son smartphone. Il l’a activé par défaut sur ses appareils compatibles.

Le Pixel 4 et le Pixel 4 XL se rapprochent désormais bien plus des iPhone fonctionnant avec Face ID, et qui nécessitent également l’attention de l’utilisateur pour être déverrouillés.

Après avoir mis à jour votre appareil, vous pourrez vous assurer que la fonctionnalité a bien été activée en vous rendant dans Réglages > Sécurité > Face Unlock.