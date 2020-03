Google étoffe ses Pixel 4 de nouvelles fonctionnalités avec une mise à jour

Motion Sense n'est pas abandonné par Google qui l'enrichit d'une nouvelle commande



Source : Ars Technica

Google, dans une vidéo, annonce le second « Feature Drop », soit une mise à jour apportant de nouvelles fonctions logicielles pour sa gamme de smartphones Pixel, et tout particulièrement pour le Pixel 4.En premier lieu, Google améliore Motion Sense, sa technologie permettant de contrôler le smartphone par des gestes sans toucher l'écran. Le système peut désormais gérer la pause et la lecture en avançant la paume de sa main vers l'écran.Google a également revu l'accès à Google Pay, en utilisant désormais le bouton de mise en marche de l'appareil. Il suffira de rester appuyé dessus pour voir apparaître les billets de transport ou les cartes bancaires enregistrées et payer son commerçant en utilisant la technologie sans-contact.Le mode nuit est désormais programmable en fonction de l'heure de la journée. C'est une fonctionnalité attendue dans Android 11 mais Google la propose en avant-première sur ses appareils.Parmi les nouveautés, l'application d'appel vidéo Google Duo se voit quant à elle enrichie de quelques filtres en réalité augmentée et de nouveaux emojis sont désormais intégrés. 169 pour être précis, pour une meilleure représentation des genres et de la diversité ethnique.Différents correctifs de sécurité sont également inclus dans cette mise à jour qui sera déployée progressivement durant le mois de mars chez les possesseurs de Pixel.