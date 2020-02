Et le smartphone Android le plus vendu en 2019 est... le Samsung Galaxy A10 !

Lire aussi :

Source : XDA Developers

Selon, l'année 2019 a été marquée par le succès d'Apple, qui place ses iPhone XR et iPhone 11 aux deux premières places du classement, Samsung occupant la troisième position avec le Galaxy A10. Ainsi, ce dernier se positionne comme le smartphone Android le plus vendu en 2019.Une performance que Samsung doit notamment au marché indien, sur lequel les smartphones de la gamme Galaxy A ont été particulièrement prisés. En effet, les données compilées parplacent les Galaxy A50 et Galaxy A20 aux quatrième et cinquième rang.Le Samsung Galaxy S10+ arrive pour sa part en dixième position, derrière l'iPhone 8 ou encore l'iPhone 7. À noter que le top 10 est vampirisé à 90 % par le tandem Apple/Samsung, Xiaomi parvenant à grand peine à intercaler son Redmi Note 7 en sixième position.