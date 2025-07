Le Galaxy Z Fold 7 devrait se distinguer par un design encore plus fin, un poids réduit et un écran intérieur plus grand, proche des 8 pouces. Samsung aurait également renforcé la charnière pour améliorer la durabilité, tout en affinant l'épaisseur une fois replié. Sous le capot, on retrouverait le Snapdragon 8 Elite, une version optimisée du SoC haut de gamme de Qualcomm. Côté photo, le capteur principal de 200 MP rapproche ce modèle des standards du Galaxy S25 Ultra, et pourrait offrir des capacités accrues en zoom numérique et en capture nocturne. Le stockage de base démarrerait à 512 Go, accompagné de nouvelles options de continuité d'application entre les écrans interne et externe grâce à One UI 8.