Samsung s’apprête à renouveler en profondeur sa gamme de montres connectées avec la Galaxy Watch 8, attendue pour l'été 2025. Selon des informations issues d'une analyse du firmware de One UI 8 Watch, la marque coréenne envisage d'adopter un tout nouveau design pour ses prochains modèles. Enfin « nouveau », le terme est un peu fort puisque le constructeur souhaiterait plus précisément reprendre un design étrenné l’année dernière et qui semble avoir convaincu ses fans les plus fidèles, quitte à froisser les amateurs de montres plus classiques.