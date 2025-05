Actuellement, les montres Galaxy fonctionnent sous One UI 6 Watch, basé sur Wear OS 5. Traditionnellement, Samsung aurait du déployer ces derniers mois une mise à jour intermédiaire, One UI 7 Watch, correspondant à Wear OS 5.1. Cependant, quelques sources du site SamMobile, spécialisé dans l'actualité de la marque coréenne, indiquent que l'entreprise pourrait sauter cette étape pour passer directement à One UI 8 Watch, afin d'harmoniser les versions logicielles de ses appareils.

Cette stratégie permettrait à Samsung de simplifier son calendrier de mises à jour et d'offrir une expérience utilisateur cohérente entre ses différents appareils. En alignant les versions logicielles, avec One UI 8 sortant en même temps que One UI 8 Watch, le constructeur rendrait aussi plus lisible sa famille de systèmes d'exploitation.

Néanmoins, cette décision pourrait retarder l'accès à certaines améliorations attendues, notamment celles prévues dans Wear OS 5.1. Les utilisateurs devront ainsi patienter quelques mois supplémentaires jusqu'au lancement de One UI 8 Watch pour bénéficier des dernières fonctionnalités.