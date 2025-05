Contrairement à One UI 7, qui introduisait des changements majeurs, One UI 8 se concentrerait sur des améliorations incrémentales. Cette approche plus modeste pourrait permettre à Samsung de raccourcir le cycle de test et de déploiement, offrant ainsi une mise à jour plus rapide aux utilisateurs.

En se concentrant sur des améliorations mineures, Samsung pourrait aussi avoir du temps pour nettoyer le code et supprimer les bugs toujours présents, sans oublier d'optimiser son logiciel.

Le lancement anticipé de One UI 8 pourrait en outre aider Samsung à compenser les retards de One UI 7. En proposant une bêta dès juin, l'entreprise montrerait sa volonté de fournir des mises à jour plus rapides et plus fiables et de faire profiter ses utilisateurs des dernières fonctions plus rapidement que ses concurrents. Les différents constructeurs peuvent ainsi prendre plusieurs mois entre la sortie d'une version stable d'Android, et l'implémentation des nouveautés dans leur propre logiciel.

Si la bêta de One UI 8 arrive dès cet été, il est possible qu'une version finale arrive dès la rentrée 2025, probablement sur une sélection de smartphones récents pour commencer avant un déploiement plus large sur l'ensemble des modèles compatibles.