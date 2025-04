Qu'on se le dise sans détour : dans sa version actuelle, One UI 8 propose peu de nouveautés. En effet, la majorité des fonctionnalités de cette version semble être celles que Samsung avait prévu d'intégrer dans One UI 7, mais que le fabricant avait finalement choisi de reporter. À titre d'exemple, la fonction Now Brief, qui sera accessible à un plus grand nombre d'appareils dans la future version du système d'exploitation, avait déjà été aperçue dans One UI 7. Cette dernière permet de bénéficier de briefings personnalisés sous forme de cartes qui se rafraîchissent continuellement tout au long de la journée.

Autre ajout notable : l’enregistrement vidéo log dans l’application Appareil photo. Cette fonctionnalité, qui était initialement réservée aux Galaxy S25 et S24 sous One UI 7, permet de capturer des vidéos avec une large plage dynamique. Sur son site, Samsung indique que là où « la plage dynamique est compressée pour s'adapter à un format spécifique en tournage standard, davantage de données d'image sont conservées en mode log ». Ces données offrent ainsi « une plus grande flexibilité en post-production, notamment pour les ajustements colorimétriques ».