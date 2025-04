Pour les utilisateurs ayant déjà effectué la mise à jour, la prudence est de mise. Si vous rencontrez des problèmes de déverrouillage, il est recommandé de contacter le support Samsung au plus vite. Dans le cas spécifique de la faille du Secure Folder, une solution temporaire existe : ouvrir l'application Galerie à l'intérieur du Secure Folder, accéder aux Paramètres et désactiver l'option « Créer automatiquement des stories », qui est activée par défaut. Samsung n'a pas encore communiqué de date pour une version corrigée de One UI 7, mais on peut s'attendre à ce que l'entreprise travaille d'arrache-pied pour résoudre ces problèmes au plus vite, sa réputation en matière de sécurité étant en jeu.