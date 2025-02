La mise à jour, qui se destine au Galaxy S24 de base, mais aussi aux versions Plus et Ultra, est encore et toujours fondée sur Android 14, avec la surcouche maison One UI en version 6.1.

Comme son nom l'indique, cette mise à jour vient renforcer la sécurité du smartphone, avec l'éradication d'une vulnérabilité jugée « critique », mais aussi un peu plus d'une trentaine de failles plus communes.

Des optimisations pour certaines applications, comme Samsung Find, ou encore Android Application Component font également partie du lot. Comme toujours, une notification vous alertera de la disponibilité de la mise à jour. Pour vérifier la disponibilité de cette dernière, il vous suffit de vous rendre dans les Paramètres, puis dans « Mise à jour logicielle ».