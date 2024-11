Ce n'est pas tout, puisque la mise à jour de sécurité proposée par Samsung permet de corriger plus d'une cinquantaine de failles. Et quand bien même certaines affichent une priorité « haute », le groupe coréen promet qu'aucune n'atteint le stade « critique ». À noter que 38 vulnérabilités sont inhérentes à Android, tandis que 13 failles sont à mettre au crédit de One UI, la surcouche logicielle de Samsung.