Samsung : la mise à jour de sécurité d'octobre est là, mais pour quels smartphones ?

Comme souvent avec le déploiement des mises à jour chez Samsung, les appareils les plus récents de la firme sont les premiers servis. On note néanmoins que certains modèles un peu plus anciens sont également concernés par cette première vague du déploiement. Voici en vrac la liste des appareils concernés dès à présent par cette importante mise à jour de sécurité :