À peine sorti, le Samsung Galaxy S22 reçoit déjà son premier patch correctif de sécurité

Un premier patch arrive pour les Samsung Galaxy S22. En amont du lancement officiel de ses flagships, prévu ce 25 février pour le modèle haut de gamme et le 11 mars 2022 pour les S22 et S22 Plus, le constructeur sud-coréen améliore la sécurité de ses appareils. Comme le relate SamMobile, Samsung a commencé à déployer une première mise à jour logicielle pour la gamme Galaxy 22, réservée d’abord à certains pays comme l’Égypte ou l’Afghanistan. Le site indique néanmoins qu’elle devrait arriver dans le reste du monde d’ici quelques jours.