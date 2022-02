Certains utilisateurs du Galaxy S22 Ultra rencontrent des problèmes avec leur écran

En effet, voilà un problème qui se révèle particulièrement gênant : une ligne de pixels vient traverser la partie inférieure des écrans des Galaxy S22 Ultra. Pour autant, cela ne semble se manifester qu’à des occasions bien précises, notamment lorsqu’un jeu est lancé ou qu'une vidéo est en cours de lecture sur le téléphone. Et la cause pourrait être liée aux composants de l’appareil, les différents échanges sur les forums ayant permis un premier constat : jusqu’à présent, ce problème d’écran n’a frappé que les Galaxy S22 Ultra équipés de la puce Exynos. Peut-être une première piste de la cause du problème puisque, même s’il est encore trop tôt pour l’affirmer, les modèles équipés des puces Snapdragon ne semblent pas concernés par ce défaut.