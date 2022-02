Samsung Galaxy S22 : Exynos 2200 comparé au Snapdragon 8 Gen 1, un vainqueur par KO

Pour ses essais, Erdi Ozuag a mobilisé deux Samsung S22 Ultra : l’un armé du SoC Snapdragon (destiné aux marchés US et indien), l’autre du SoC Exynos. Côté CPU, les deux puces sont très proches. Elles possèdent toutes deux huit cœurs dans une configuration 1+3+4 : un cœur Cortex-X2, trois cœurs Cortex A710 et quatre cœurs A510.