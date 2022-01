Samsung annonce son Unpacked 2022 et l'arrivée du Galaxy S22

Si les trois déclinaisons de la gamme S22 n’ont pas encore été annoncées en bonne et due forme, de nombreuses informations ont déjà fuité à leur sujet, comme leurs fiches techniques, leurs prix , ou bien encore le design du S22 Ultra et les coloris du S22 Plus . On sait également que si les Galaxy Note ont été abandonnés depuis l’année dernière, le S22 Ultra héritera de certaines de ses fonctionnalités, dont un support intégré pour le S-Pen, encore plus réactif qu’avant.