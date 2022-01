Galaxy S22 : la date de présentation a fuité

Ice Universe, auteur réputé d'innombrables fuites autour des produits du constructeur sud-coréen, déclare sur le réseau social Weibo être à 100 % sûr que les smartphones seront présentés lors d'un événement Unpacked qui se tiendra le mercredi 9 février 2022. Il précise que la conférence débutera à 23 h heure de Pékin, soit 16 h heure de Paris.

Il est par contre probable que les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra ne soient pas disponibles avant le 23 février, deux semaines plus tard. Une période que Samsung devrait mettre à profit pour ouvrir des précommandes et préparer sereinement la commercialisation.

La Galaxy Tab S8 devrait aussi se montrer le 9 février.