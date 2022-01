Galaxy Unpacked 2022 : ce serait le 8 février, à quoi doit-on s'attendre ?

Toujours selon WCCFTech, les Galaxy S22 seraient néanmoins prêts à être commercialisés pour le 24 février prochain. On apprend par ailleurs que les personnes passant par des précommandes recevront vraisemblablement des écouteurs de la gamme Galaxy Buds en bonus avec leur nouveau S22.

Rappelons que durant sa conférence Unpacked 2022, Samsung présentera logiquement trois appareils : les Galaxy S22, Galaxy S22 Plus, et Galaxy S22 Ultra. Il est par ailleurs possible que la marque présente aussi des accessoires conçus spécifiquement pour ces nouveaux modèles. Réponse définitive attendue dans moins d'un mois.