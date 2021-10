Samsung Unpacked 2 : la conférence se tiendra le 20 octobre, pour quelles annonces ?

Cette conférence surprise est bien mystérieuse. Dans le texte qui accompagne son carton d'invitation, Samsung écrit : « Nos utilisateurs ont de multiples facettes et vivent leur vie de façon colorée, intéressante et unique. Par conséquent, la technologie qu'ils et elles utilisent au quotidien doit refléter cette individualité. Regardez le Galaxy Unpacked Part 2 le 20 octobre pour découvrir comment Samsung permet de nouvelles façons de s'exprimer à travers la technologie ».

Le texte est plutôt clair, et nous projette directement sur un produit très personnalisable. Nos confrères de The Verge se plaisent à imaginer que Samsung dévoilera un programme permettant de choisir les coloris des différentes faces des Galaxy Z Flip 3 ou Z Fold 3. Mais cela nous paraît un peu maigre pour une conférence en grande pompe, vous ne trouvez pas ?

Les experts de Sam Mobile estiment quant à eux que Samsung dévoilera — enfin — le Galaxy S21 FE , ainsi que la tablette Galaxy Tab S8 lors de l'événement. Juste avant les fêtes de Noël, le timing paraît idéal. Mais aux dernières nouvelles, le Galaxy S21 FE est très mal engagé. Notamment en raison des grandes difficultés d'approvisionnement que rencontre Samsung.