Samsung annonce une nouvelle conférence Galaxy Unpacked le 28 avril

Mais si la marque « Galaxy » est le plus souvent associée au monde des smartphones , tout porte à croire que ce sont les ordinateurs portables de la marque qui seront mis à l’honneur dans deux semaines.

En effet, d’insistantes rumeurs voudraient qu’un Galaxy Book Pro et un Galaxy Book Pro 360 soient prochainement annoncés du côté du constructeur sud-coréen.

Il devrait s’agir de deux nouveaux laptops ultrafins à écran rotatif, dont le dernier supporterait les interactions tactiles et, notamment, le S-Pen. Ils devraient être disponibles dans des versions 13 et 15 pouces, et seraient équipés d’un CPU Intel Core i7 de 11e génération avec un iGPU Iris X ou, en option, une carte NVIDIA MX450.