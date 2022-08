Samsung envoie une mise à jour à 500 millions d'anciens smartphones... mais pourquoi ?

Évidemment, aucun de ces téléphones ne devrait encore être pris en charge par Samsung, et personne ne s'attendait à ce qu'ils reçoivent une quelconque mise à jour firmware en 2022. Cette dernière vient à nouveau réparer un défaut du module GPS, sans plus de précision, et ne s'accompagne pas d'un quelconque patch de sécurité.

Au total, la récente mise à jour de Samsung concerne plusieurs centaines de millions de smartphones Galaxy (plus ou moins) vieillissants. Reste à savoir maintenant combien sont encore réellement en circulation dans le monde.