Le Samsung Galaxy S9 ne sera plus mis à jour que tous les trois mois

Le smartphone a d’abord bénéficié de deux mises à jour majeures d’Android (Android 8 à Android 10) et se contente depuis plus d’un an de mises à jour de sécurité mensuelles. Mais à compter d’aujourd’hui, ces correctifs pourtant essentiels seront moins réguliers pour les possesseurs de Galaxy S9 ou S9+.