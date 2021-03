Xiaomi Mi Mix Fold Vs Samsung Galaxy Z Fold 2 : atouts et spécificités des deux smartphones pliants

Mais commençons par le commencement : la partie smartphone. D’après la fiche technique des deux appareils, le Mix Fold s’avance comme étant beaucoup plus grand que son concurrent. Plié, on parle d’un téléphone très allongé et épais (173,3 x 69,8 x 17,2 mm), et surtout très lourd (317 grammes pour la version en verre, 332 grammes pour le modèle en céramique). Il est à la fois plus long, large, épais et lourd que le Z Fold 2 (159,2 x 68 x 16,8 mm pour 282 grammes).