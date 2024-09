En juillet dernier, Lei Jun, le P.-D.G. de Xiaomi, a sondé les amateurs de la marque sur X.com (anciennement Twitter). L'objet de ce sondage était on ne peut plus clair : prendre la température quant à leur désir de voir le Xiaomi Mix Flip débarquer dans leur région. Avec près de 80% des votants enchantés à l'idée de pouvoir se procurer le téléphone pliant du fabricant chinois, et près de deux mois plus tard, ce dernier a finalement annoncé l'arrivée du Mix Flip en dehors du marché chinois :

« Très excité d'annoncer que le Xiaomi Mix Flip sera disponible sur le marché mondial dès ce mois de septembre. Cela n'aurait pas été possible sans le soutien incroyable reçu de la part de nos incroyables fans de Xiaomi », a fièrement indiqué Lei Jun dans sa publication X du 19 septembre dernier.