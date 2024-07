Ils veulent tous plier le game : Xiaomi s'apprête aussi à sortir une nouvelle version de son smartphone pliable

Xiaomi devrait être l'attraction principale du monde de la tech ce vendredi 19 juillet. La firme chinoise va en effet présenter durant cette journée la nouvelle génération de son smartphone pliable : le Xiaomi Mix 4.

Un smartphone qui devrait pouvoir tailler des croupières à son principal concurrent, le Galaxy Z Fold 6. Le produit Xiaomi devrait ainsi être plus fin (9,47 mm d'épaisseur contre 12,1 mm pour son rival) et moins lourd (226 grammes contre 239). Il serait aussi un monstre niveau photo, avec son capteur principal de 50 Mpx, son ultra-grand-angle de 50 Mpx, un téléobjectif possiblement x3,2 et un periscope x5 installés dans le dos.