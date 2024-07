Samsung Galaxy Z Fold et Flip 6 : la fonction traduction exploiterait le double écran de ses pliables

Les smartphones les plus récents de Samsung ont la chance de bénéficier de la première solution d'intelligence artificielle développée par le groupe, Galaxy AI. Et l'IA sera encore à l'origine d'une nouvelle fonctionnalité dans les prochains smartphones pliables de la marque, comme le montre les images fuitées par Evan Blass.

On peut en effet voir que le mode interprète change, et prend avantage du design singulier de ces appareils. Sur les images, on voit ainsi qu'un message peut être tapé dans une langue sur l'écran intérieur, quand la traduction apparaît sur l'écran extérieur. De quoi faciliter un échange potentiel avec un étranger ne parlant pas la langue du propriétaire du téléphone.