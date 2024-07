Samsung Galaxy Z Fold et Flip 6 : les premiers smartphones pliants à être classés IP48 ?

Récemment, des fuites ont révélé que les Samsung Galaxy Z Fold6 et Z Flip6 pourraient être les premiers smartphones pliants à obtenir la certification IP48 pour la résistance à la poussière et à l'eau. Cette nouvelle fonctionnalité marquerait une avancée non négligeable en matière de durabilité pour les appareils dotés d'écrans pliables, ces derniers étant d'ailleurs souvent critiqués pour leur fragilité.

Concrètement, la certification IP48 garantit que les smartphones sont protégés contre la pénétration de poussières d'un diamètre supérieur à 1 mm et peuvent supporter une immersion dans l'eau jusqu'à 1,5 mètre pendant 30 minutes. Cette protection inédite dans le segment des téléphones pliants pourrait indubitablement rassurer celles et ceux qui redoutaient que les mécanismes de pliage des appareils ne les rendent plus vulnérables aux dommages causés par l'eau et la poussière.