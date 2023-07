Galaxy Z Flip5 et Z Fold5 : les tests de torture des nouveaux Samsung pliants se dévoilent en vidéo

Cette semaine, et après de nombreux mois passés à devoir se contenter de leaks et de rumeurs, Samsung a enfin levé le voile qui gravitait autour de ses nouveaux smartphones pliants : les Galaxy Z Flip5 et Galaxy Z Fold5. Sans surprise, les deux itérations vont bénéficier de performances revues à la hausse et de diverses améliorations en matière de design, cela afin de les rendre davantage ergonomiques. Le coréen a notamment revu la charnière de ses flagships à écrans pliants, qui pourront dorénavant se fermer intégralement.