Comment Samsung teste-t-elle ses smartphones pliants ? La réponse en une vidéo sportive

À ceux-ci, Samsung propose cette nouvelle vidéo, permettant de visualiser le type de tests auxquels sont confrontés en usine les smartphones pliants de la marque. On peut y voir les récents Z Fold 3 et Z Flip 3 immergés sous l'eau, se faire chatouiller longuement par le stylet S-Pen ou encore être pliés et dépliés à de très (très) nombreuses reprises.