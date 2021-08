Les smartphones pliants se retrouveront-ils bientôt dans toutes les poches ?

En dehors du budget, on peut en effet se poser la question des usages et des utilisateurs ciblés : le smartphone pliant répond-il réellement à de nouveaux besoins, liés à l'utilisation de plus en plus poussée de nos « ordinateurs de poche », à la consommation de services de streaming sur mobile, au jeu vidéo, voire au télétravail ? À moins que l'on ne puisse y voir qu'un nouvel objet de luxe et de confort.