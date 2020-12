Xiaomi envisage de lancer trois smartphones à écran pliable dès 2021

Xiaomi a déposé de nombreux brevets pour des smartphones à écran pliable, certains décrivant un appareil qui ne ressemble à aucun autre. Apparemment, certaines pistes de réflexion originales ont été écartées au profit de designs plus conventionnels.

La marque avait aussi été l'une des premières à présenter un prototype fonctionnel de smartphone pliant (voir visuel en début d'article). Celui-ci pouvait être plié en trois, et non seulement en deux, pour offrir une plus grande surface de dalle encore. Il ne devrait donc pas voir le jour en 2021.

Une année qui pourrait être l'avènement des mobiles à écran pliable. Outre Samsung et Xiaomi, au moins Oppo et Vivo devraient également sortir un ou des modèles de ce type. Il se murmure même que Google travaille sur un Pixel pliant. Rendez-vous dans quelques semaines ou quelques mois pour en apprendre plus.