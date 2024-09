Au printemps 2023, Samsung présentait son nouveau prototype de smartphone enroulable : le Rollable Flex. Un appareil bénéficiant d'un écran de 12,4 pouces, et qui pourrait passer d'une longueur de 5 à 25 centimètres.

Et ce n'était pas qu'un jouet. Car on apprend cette semaine à travers une information de The Elec que Samsung avait décidé de passer une étape décisive, avec une commercialisation à venir de cet appareil. Le tout premier smartphone enroulable du marché aura par ailleurs une caméra sous l'écran.