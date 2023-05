L'écran enroulable est-il le futur de nos ordinateurs et tablettes ? Samsung nous montre ce dont elle est capable

Si nous pouvons dire que des écrans de ce type ont déjà été présentés par le passé par d'autres fabricants, le constructeur a également dévoilé le Flex In & Out. Il s'agirait cette fois du tout premier écran OLED capable de se plier à 360 degrés, à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur, comme l'indique d'ailleurs son nom. Ce dernier serait en revanche uniquement conçu pour les smartphones, qui pourraient alors sensiblement perdre en poids et en taille.