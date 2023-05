Apple prévoit bien un smartphone pliant, mais avec un écran très spécial

La guérison de l'écran pourrait ainsi se faire sans intervention de l'utilisateur, par exemple lorsque l'appareil est en cours de recharge. « La couverture de l'écran peut intégrer des conducteurs transparents formant une couche chauffante dans la couverture de l'écran. La couche chauffante peut alors être utilisée pour générer de la chaleur en vue de stimuler l'auto-guérison », lit-on. « La couche chauffante peut générer de la chaleur en réponse à une interaction de l'utilisateur, selon un programme prédéterminé, ou lorsque l'appareil électronique est en cours de chargement ».

Pour faire court, réchauffer la couche souple de l'écran, disposant elle-même d'un traitement spécifique sur lequel Apple reste muet, permettrait de reformer l'écran tel qu'il était avant un choc ou l'apparition de rayures.

On ignore toutefois quelle serait l'efficacité de ce dispositif pour les impacts les plus importants. Il y a fort à parier que cette technologie, si elle voit le jour, ne serait réellement probante que sur les micro-rayures et chocs de moindre envergure… mais malgré tout, le concept est intrigant. Reste maintenant à savoir si Apple choisira ou non de le faire aboutir. Demande de brevet ne rime en effet pas toujours avec utilisation concrète dans un produit finalisé.