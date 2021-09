LG va rendre les smartphones pliables plus résistants grâce à un nouveau "verre" de synthèse

Baptisée Real Folding Window (« véritable dalle pliante »), cette protection repose sur un matériau en film de polyester (PET) d’une douzaine de micromètres recouvrant chaque côté du verre. La firme coréenne précise qu’à terme, elle espère pouvoir se passer de la couche de polytéréphtalate d’éthylène. Pour Chang Do Ki, vice-président et chef de division pour les matériaux informatiques et avancés, le Real Folding Window est « un pas de plus vers la résolution des problèmes des utilisateurs ». Et il faut dire que le produit affiche de belles promesses.