Samsung réfléchit à un smartphone pliant à 360 degrés : le fabricant va-t-il trop loin ?

Appelé « Flex In & Out », ce nouvel écran, présenté lors du CES 2023, a la particularité de pouvoir pivoter à 360 degrés. Eh oui, l’idée serait bel et bien de permettre aux utilisateurs de plier l’écran vers l’intérieur comme vers l’extérieur. Jusqu’à présent, Samsung n’a commercialisé que des écrans pouvant se plier dans un seul sens. À en croire les premiers bruits de couloir, le Samsung Galaxy Z Fold 5 pourrait bien être le tout premier appareil pliant à pouvoir tourner à 360 degrés.