Samsung Flex S et G : découvrez ce que pourrait être l'avenir des smartphones pliants avec Samsung

Nous pouvons donc voir des smartphones Samsung à trois écrans, nommés les Galaxy Flex G. Ce n'est pas la première fois que l'on entend parler de cela chez la marque coréenne, puisqu'un brevet avait déjà été déposé en avril 2021, mais c'est évidemment très intéressant de voir ces produits en photo. Deux modèles sont donc présentés, dont un bien plus grand que l'autre. Le premier dispose de trois écrans de tailles inégales, créant une sorte de mélange entre Galaxy Z Fold et Z Flip. Le deuxième n'est ni plus ni moins qu'un Z Fold avec un troisième écran, au format tablette.