Microsoft : bientôt un Surface Trio, un smartphone à trois écrans ?

Par ailleurs, la plupart des « défauts » relevés du Surface Duo se sont retrouvés au sein de son évolution, le Surface Duo 2. Il semble donc assez difficile d'imaginer qu'un Surface Trio gomme par exemple la prise en main et les tarifs exorbitants. Est-ce que Microsoft compte utiliser le brevet dans un smartphone, ou dans un produit un peu plus grand et mieux adapté à un tel concept ? Tablette , ordinateur portable , certains produits peuvent s'y prêter, d'autres non.