Microsoft : le Surface Duo et ses deux écrans arriveront en France début 2021

Pour quelles raisons la société Microsoft estime-t-elle que la France est un marché porteur pour le Surface Duo ? Aucune idée. Quoi qu'il en soit, il serait surprenant que celui-ci crée un engouement général à son lancement. D'ailleurs, Microsoft se garde bien de communiquer sur les ventes de cet appareil qui semble s'être fait oublier au lendemain de son introduction.

D'une part, le Surface Duo est relativement onéreux. Il est entré en commercialisation aux États-Unis pour la coquette somme de 1 399 dollars dans sa version 128 Go et 1 499 dollars pour la déclinaison 256 Go. Notons par ailleurs que le stylet est vendu en option aux alentours de 100 dollars.

Certes, les terminaux dotés de deux écrans sont relativement nouveaux sur le marché. Après tout, Samsung commercialise sur son site le Galaxy Z Fold2 5G à plus de 2 000 euros... Seulement, ce dernier dispose d'un écran traditionnel externe et d'un autre plus large une fois déplié. Il est surtout propulsé par un SoC Snapdragon 865+ sorti en juillet dernier.

De son côté, le Surface Duo de Microsoft embarque une puce Snapdragon 855 annoncée par Qualcomm en... décembre 2018.

D'autre part, Microsoft semble une nouvelle fois à la merci des développeurs. La société expliquait qu'il était possible d'optimiser une application Android afin de profiter au mieux des deux écrans du terminal. Bien entendu, l'éditeur a revu l'agencement pour ses propres applications Android, et notamment celles d'Office. Lors de la démonstration, la société a également montré le rendu de l'application Kindle, offrant une ergonomie particulièrement intéressante.

Toutefois il semblerait que les développeurs ne se soient pas bousculés. Alors que Pete Kyriacou rappelle le caractère professionnel du Surface Duo, il ne mentionne qu'une seule nouvelle application : TikTok...